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10 августа, 13:28

Николай Писарев стал главным тренером "Химок"

Тренер сборной РФ по футболу Николай Писарев возглавил подмосковные "Химки"

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев назначен главным тренером подмосковных "Химок". Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

При этом Писарев не бросает прежнюю работу, а будет совмещать её с новой должностью. Его помощником в футбольном клубе станет старший тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв, который также сохранит за собой прежний пост.

Юрана на фоне увольнения из "Химок" обвинили в организации договорняка

Юрана на фоне увольнения из "Химок" обвинили в организации договорняка

Ранее главным тренером подмосковных "Химок" был Сергей Юран. Но 8 августа стало известно о его отставке. Под руководством экс-тренера команда смогла спастись от вылета в Первую лигу. В стыковых матчах его подопечные переиграли бывший клуб Юрана "СКА-Хабаровск".

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ТАСС / Татьяна Дорогутина

Татьяна Миссуми
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