"Транснефть" возобновила прокачку по нефтепроводу "Дружба" в направлении Венгрии и Словакии

"Транснефть" приступила к возобновлению прокачки нефти по южной ветке "Дружбы" в направлении Венгрии и Словакии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на саму компанию.

"Насосы работают, включились в 16:00, выход на режим рабочего давления в течение 15 минут", — отметил советник президента "Транснефти" Игорь Дёмин.

По данным пресс-секретаря словацкого НПЗ Slovnaft Антона Молнара, нефть по южной ветке трубопровода поступит на границу Украины со Словакией около 16:30 (мск), а непосредственно на территорию республики она поступит утром в четверг, 11 августа.