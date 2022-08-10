IKEA с 1 сентября возобновит работу фабрики в Ленобласти

Шведский мебельный концерн IKEA начал подготовку бизнеса к продаже российской компании. Как пишет телеграм-канал Mash, с 1 сентября возобновится работа фабрики в Тихвине, Ленобласть, а после и на других предприятиях. Кроме того, половина рабочих ушла, а зарплата теперь выплачивается иначе.

Так, сегодня прошло собрание сотрудников "ИКЕА индастри Тихвин", на котором объявили о начале работы. Однако 500 рабочим из 1009 пришлось попрощаться с местами, получив до восьми окладов, а оставшихся ждут серьёзные изменения. В частности, теперь на работу они будут выходить понедельно, в связи с чем просядет и заработок. Получать будут только 90% от прежней зарплаты.

О дальнейшем производстве говорить пока рано, неизвестно, будет ли производиться мебель. По плану пока будут проверять оборудование и прочее. А следующими будут задействованы предприятия в Вятке и Новгороде, где некоторые сотрудники уже ходят на организационные встречи, а менеджеры обещают скорое открытие.