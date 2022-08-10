Постпред РФ при МАГАТЭ потребовал от Украины прекратить обстрелы Запорожской АЭС
ВСУ должны прекратить обстреливать Запорожскую АЭС ради соображений безопасности. Об этом сообщил постпред России при МАГАТЭ Михаил Ульянов.
"Украинцы должны прекратить немедленно обстрелы Запорожской АЭС", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24", выразив надежду, что этому поспособствует МАГАТЭ.
Напомним, Запорожская АЭС с марта охраняется российскими военными, чтобы не допустить утечек ядерных и реактивных веществ. 7 августа украинские силовики обстреляли станцию из РСЗО "Ураган". Ракета успела выпустить осколочные боевые элементы, и расстояние между местом их падения и действующим энергоблоком не превысило 400 метров. В Минобороны РФ назвали действия ВСУ "актом ядерного терроризма". На 11 августа Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН из-за обстрелов Киевом АЭС.
ТАСС / AP Photo