Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за атак Киева на Запорожскую АЭС
Россия запросила на 11 августа заседание Совета Безопасности ООН из-за обстрелов Киевом Запорожской АЭС. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на источник в постоянном представительстве РФ.
"Россия запросила заседание СБ ООН на вторую половину дня 11 августа в связи с украинскими атаками на Запорожскую АЭС в последние дни и их возможными катастрофическими последствиями", — проинформировал источник.
В качестве докладчика Москва хотела бы видеть гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
Ранее военный эксперт Игорь Никулин предупредил, что обстрелы украинскими военными ЗАЭС могут обернуться катастрофой, сопоставимой с событиями в Чернобыле, если там взорвётся реактор. Он уточнил, что в зоне поражения окажется Днепр и другие крупные водные артерии.
Напомним, 7 августа украинские силовики обстреляли Запорожскую АЭС из РСЗО "Ураган". Ракета успела выпустить осколочные боевые элементы, и расстояние между местом их падения и действующим энергоблоком не превысило 400 метров. В Минобороны РФ назвали обстрел этого объекта "актом ядерного терроризма". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о надежде России на то, что страны Запада смогут воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы остановить обстрел Запорожской АЭС.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ