Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за атак Киева на Запорожскую АЭС

Россия запросила на 11 августа заседание Совета Безопасности ООН из-за обстрелов Киевом Запорожской АЭС. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на источник в постоянном представительстве РФ.

"Россия запросила заседание СБ ООН на вторую половину дня 11 августа в связи с украинскими атаками на Запорожскую АЭС в последние дни и их возможными катастрофическими последствиями", — проинформировал источник.

В качестве докладчика Москва хотела бы видеть гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.