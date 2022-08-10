Шесть человек погибли при крушении лодки с мигрантами у побережья Туниса
Около побережья Туниса затонула лодка с нелегальными мигрантами. В результате происшествия погибло не менее шести человек, сообщает местная радиостанция Mosaique FM.
Инцидент произошёл недалеко от тунисских островов Керкенна, в лодке находилось около 30 человек. Из воды после крушения удалось извлечь тела шести человек. Среди погибших были только женщины и дети.
Всего силам береговой охраны удалось спасти 20 человек, все они являются гражданами Туниса. Поиски пропавших без вести продолжаются.
Ранее Лайф писал, что при крушении четырёх лодок у берегов Туниса в апреле погибло 17 человек. Тогда удалось спасти 98 человек.
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