Шесть человек погибли при крушении лодки с мигрантами у побережья Туниса

Около побережья Туниса затонула лодка с нелегальными мигрантами. В результате происшествия погибло не менее шести человек, сообщает местная радиостанция Mosaique FM.

Инцидент произошёл недалеко от тунисских островов Керкенна, в лодке находилось около 30 человек. Из воды после крушения удалось извлечь тела шести человек. Среди погибших были только женщины и дети.

Всего силам береговой охраны удалось спасти 20 человек, все они являются гражданами Туниса. Поиски пропавших без вести продолжаются.