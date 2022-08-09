"Днепр разнесёт всё в Чёрное море": Представлен сценарий катастрофы при взрыве реактора Запорожской АЭС
Эксперт Никулин представил сценарий катастрофы при взрыве реактора Запорожской АЭС
Обстрелы украинскими военными Запорожской АЭС могут обернуться катастрофой, сопоставимой с событиями в Чернобыле, если там взорвётся реактор. Об этом телеканалу "360" рассказал бывший член комиссии ООН по биологическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин, уточнив, что в зоне поражения окажется Днепр и другие крупные водные артерии.
"Произойдёт катастрофа не меньше, чем Чернобыльская, если удастся взорвать реактор. Запорожская АЭС — самая крупная в Европе, так что последствия будут ещё более тяжёлые. Если будет просто утечка каких-то радиоактивных веществ, Днепр разнесёт это всё в Чёрное море, будет заражена огромная территория", — объяснил эксперт.
Напомним, 7 августа украинские силовики обстреляли Запорожскую АЭС из РСЗО "Ураган". Ракета успела выпустить осколочные боевые элементы. Расстояние между местом их падения и действующим энергоблоком было не более 400 метров. В Минобороны РФ назвали обстрел этого объекта "актом ядерного терроризма". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о надежде России на то, что страны Запада смогут воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы остановить обстрел Запорожской АЭС.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ