"Днепр разнесёт всё в Чёрное море": Представлен сценарий катастрофы при взрыве реактора Запорожской АЭС

Обстрелы украинскими военными Запорожской АЭС могут обернуться катастрофой, сопоставимой с событиями в Чернобыле, если там взорвётся реактор. Об этом телеканалу "360" рассказал бывший член комиссии ООН по биологическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин, уточнив, что в зоне поражения окажется Днепр и другие крупные водные артерии.

"Произойдёт катастрофа не меньше, чем Чернобыльская, если удастся взорвать реактор. Запорожская АЭС — самая крупная в Европе, так что последствия будут ещё более тяжёлые. Если будет просто утечка каких-то радиоактивных веществ, Днепр разнесёт это всё в Чёрное море, будет заражена огромная территория", — объяснил эксперт.