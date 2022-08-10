В Индии выявили более заразный подвариант "омикрона"

В Индии обнаружен наиболее вирулентный вариант коронавируса штамма "омикрон" — ВА-2,75. Об этом сообщил врач Суреш Кумар телеканалу NDTV. По его словам, штамм выявили в партии тестового биоматериала от жителей Дели.

Медик подчеркнул, что данный вариант тяжелее, чем предыдущие варианты "омикрона". Его особенностью является то, что он заражает людей с антителами, полученными после перенесённой болезни или путём вакцинации.

"В образцах обнаружен подвариант BA-2.75 штамма "омикрон". У него больше скорость передачи. Об этом говорится в отчёте об исследовании 90 образцов. Этот новый вариант атакует и людей, у которых уже есть антитела, а также тех, кто прошёл вакцинацию от COVID-19", — сказал врач.

Сейчас разновидность "омикрона" обнаружена во многих странах мира. Однако, как успокаивают врачи, течение болезни при штамме ВА-2,75 не тяжелее, чем при обычном варианте вируса.