В Индии выявили более заразный подвариант "омикрона"
В Индии обнаружен наиболее вирулентный вариант коронавируса штамма "омикрон" — ВА-2,75. Об этом сообщил врач Суреш Кумар телеканалу NDTV. По его словам, штамм выявили в партии тестового биоматериала от жителей Дели.
Медик подчеркнул, что данный вариант тяжелее, чем предыдущие варианты "омикрона". Его особенностью является то, что он заражает людей с антителами, полученными после перенесённой болезни или путём вакцинации.
"В образцах обнаружен подвариант BA-2.75 штамма "омикрон". У него больше скорость передачи. Об этом говорится в отчёте об исследовании 90 образцов. Этот новый вариант атакует и людей, у которых уже есть антитела, а также тех, кто прошёл вакцинацию от COVID-19", — сказал врач.
Сейчас разновидность "омикрона" обнаружена во многих странах мира. Однако, как успокаивают врачи, течение болезни при штамме ВА-2,75 не тяжелее, чем при обычном варианте вируса.
Ранее Лайф сообщал, что в Китае в провинциях Шаньдун и Хэнань был выявлен новый вид генипавируса, который может передаваться человеку от диких животных. Учёные дали ему название LayV. Новым типом инфекции заразились уже 35 жителей, однако случаев смертельного исхода или тяжёлого течения болезни установлено не было.
Getty Images / Santosh Kumar / Hindustan Times