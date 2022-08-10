Согласно официальным данным , всего в результате сегодняшних обстрелов ВСУ в ДНР погибли три мирных жителя. Ранения получили 14 человек, один из которых подорвался на мине ПФМ-1.

Ранее Лайф писал, что в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка сгорели две припаркованные во дворе жилого дома машины. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в среду, 10 августа, под огнём украинских войск оказались Кировский, Киевский, Куйбышевский, Петровский и Ленинский районы Донецка. По ним неоднократно открывали огонь из тяжёлой артиллерии.