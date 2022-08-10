Обстрел Донецка со стороны ВСУ привёл к гибели женщины
В результате обстрела ВСУ Кировского района Донецка погибла женщина, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"ВФУ (вооружённые формирования Украины. — Прим. ред.) атаковали Кировский район Донецка, по ул. Заозёрной погибла женщина", — говорится в телеграм-канале штаба.
Согласно официальным данным, всего в результате сегодняшних обстрелов ВСУ в ДНР погибли три мирных жителя. Ранения получили 14 человек, один из которых подорвался на мине ПФМ-1.
Ранее Лайф писал, что в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка сгорели две припаркованные во дворе жилого дома машины. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в среду, 10 августа, под огнём украинских войск оказались Кировский, Киевский, Куйбышевский, Петровский и Ленинский районы Донецка. По ним неоднократно открывали огонь из тяжёлой артиллерии.
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