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Регион
Опубликовано 10 августа 2022, 18:58
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Войска ДНР решили окружить Авдеевку и заблокировать украинских военных внутри

Басурин: Авдеевка будет окружена, но входить в неё никто не собирается

Подразделения ДНР планируют окружить Авдеевку, однако входить в неё пока не будут, передаёт РИА "Новости" со ссылкой на заместителя командующего Народной милицией республики Эдуарда Басурина.

"В Авдеевку никто не входит и на данный момент входить никто не собирается. Она будет окружена, потому что есть определённые продвижения наших сил и средств севернее данного населённого пункта, чтобы потом охватить и тех украинских военных, боевиков, которые остаются в городе, они окажутся в плену или погибнут. Выбор за ними", — заявил Басурин.

Пушилин заявил о прорыве линии обороны ВСУ в районе Авдеевки
Пушилин заявил о прорыве линии обороны ВСУ в районе Авдеевки

Ранее подразделения трёх мотопехотных бригад ВСУ под натиском сил России, ДНР и ЛНР оставили позиции под Соледаром, Артёмовском и Авдеевкой из-за больших потерь.

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ТАСС / Спринчак Валентин

Анатолий Симоненко
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