Войска ДНР решили окружить Авдеевку и заблокировать украинских военных внутри

Подразделения ДНР планируют окружить Авдеевку, однако входить в неё пока не будут, передаёт РИА "Новости" со ссылкой на заместителя командующего Народной милицией республики Эдуарда Басурина.

"В Авдеевку никто не входит и на данный момент входить никто не собирается. Она будет окружена, потому что есть определённые продвижения наших сил и средств севернее данного населённого пункта, чтобы потом охватить и тех украинских военных, боевиков, которые остаются в городе, они окажутся в плену или погибнут. Выбор за ними", — заявил Басурин.