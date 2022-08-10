Итальянец примкнул к ВСУ и стал на родине фигурантом дела о наёмничестве

Специальным региональным управлением по борьбе с мафией и терроризмом в Генуе открыто расследование в отношении предполагаемого итальянского наёмника, который участвует в боевых действиях на Украине на стороне Киева. Это первое подобное расследование в Италии, сообщает ANSA.

По его данным, речь идёт о 19-летнем Кевине Кьяппалоне, вступившем в международное добровольческое воинское подразделение — Интернациональный легион территориальной обороны Украины. Поводом для расследования послужило интервью итальянца, в котором он заявил о намерении поехать защищать Украину от "операции по денацификации". Уточняется, что молодой человек разделяет крайне правую идеологию объединения CasaPound, которую в Италии относят к неофашистским.

Кьяппалоне без опыта и военной подготовки отправился на Украину в мае и попал в страну через границу с Польшей. После прохождения подготовки он отправился участвовать в боях в Донбассе. Агентство указывает, что за участие в боевых действиях в качестве наёмника в Италии предусмотрено наказание от двух до семи лет тюрьмы. Также сообщается, что в Италии через соцсети известно о нескольких гражданах страны, которые выступают как на стороне Киева, так и на стороне сил ДНР после начала военного противостояния в 2014 году.