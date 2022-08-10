В Луганске открылась выставка "Пётр I. К 350-летию со дня рождения"

Выставка "Пётр I. К 350-летию со дня рождения", посвящённая жизни первого русского императора, открылась в Луганском краеведческом музее. Мероприятие проходит в рамках проекта Министерства культуры РФ и Музея Победы "Наши традиции", оно подготовлено при поддержке Министерства культуры, спорта и молодёжи ЛНР.

Пришедшие на выставку активисты республиканского военно-патриотического общественного движения "Молодая гвардия – Юнармия". Фото © Предоставлено Лайфу

Лекция, приуроченная к 350-летию Петра Первого. Фото © Предоставлено Лайфу

"Сегодня, 10 августа, в Луганском краеведческом музее открылась выставка "Пётр I. К 350-летию со дня рождения" музея-заповедника "Сталинградская битва" — вторая из серии выставок в рамках проекта "Наши традиции". Экспозиция состоит из 25 планшетов, на которых представлены иллюстрационные и текстовые материалы, описывающие эпоху императора", — указано в сообщении.

Посетители экспозиции увидят оцифрованные материалы из фондов музея: уникальные образцы одежды из гардероба Петра Великого, личные вещи и портреты царя, членов его семьи и соратников, оружие, медали, редкие гравюры, приборы и инструменты, карты и документы.

Первая выставка в рамках проекта "Наши традиции" открылась в Луганском центре народного творчества 3 августа. Планируется проводить и другие мероприятия в ЛНР. "Наши традиции" задействуют около 30 площадок в республике, включая музеи, дома культуры и театры. В ближайшие три месяца в них представят выставки, подготовленные 13 федеральными учреждениями культуры. Среди них Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля, Музей Победы, Российский этнографический музей, Государственный исторический музей, Российский национальный музей музыки и другие.

Также, по словам замдиректора музея-заповедника "Сталинградская битва" Сергея Иванюка, учреждение культуры планирует в скором времени подписать соглашение о сотрудничестве с Луганским краеведческим музеем.