Пелоси пообещала, что США не позволят Китаю "изолировать Тайвань"

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выступила с обещанием, что Вашингтон не позволит Пекину "изолировать Тайвань". Об этом она сказала на пресс-конференции в американской столице.

"Мы не дадим Китаю изолировать Тайвань. Они не дают ему принимать участие во Всемирной организации здравоохранения, в мероприятиях, где Тайвань может внести ценный вклад. КНР может не давать официальным лицам Тайваня ездить туда, но китайские власти не могут помешать нам ездить на Тайвань", — сказала она.