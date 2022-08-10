Пелоси пообещала, что США не позволят Китаю "изолировать Тайвань"
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выступила с обещанием, что Вашингтон не позволит Пекину "изолировать Тайвань". Об этом она сказала на пресс-конференции в американской столице.
"Мы не дадим Китаю изолировать Тайвань. Они не дают ему принимать участие во Всемирной организации здравоохранения, в мероприятиях, где Тайвань может внести ценный вклад. КНР может не давать официальным лицам Тайваня ездить туда, но китайские власти не могут помешать нам ездить на Тайвань", — сказала она.
Лайф напоминает, что ситуация между Тайванем и Китаем обострилась некоторое время назад и достигла пика 2 августа, когда самолёт Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Официально её поездка не заявлялась. К настоящему моменту политик уже покинула остров. МИД Китая выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, а армия КНР начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Такую реакцию Пекина Энтони Блинкен назвал вопиюще провокационной.
ТАСС/EPA/MICHAEL REYNOLDS