В Запорожье задержан корректировщик ракетных ударов ВСУ по Мелитополю

Правоохранители Запорожской области задержали жителя Мелитополя Валерия Попова, корректировавшего удары ВСУ по городу в ночь на 8 августа, рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Задержанный корректировщик раскаивается в содеянном и выражает готовность сотрудничать со следствием. Видео © Telegram / Владимир Рогов

"Данный персонаж был оперативно задержан нашими спецслужбами и дал признательные показания по террористической деятельности боевиков Зеленского. Сейчас он продолжает деятельное раскаяние и активно сотрудничает со следствием, сдавая своих подельников", — написал Рогов.

На опубликованном в телеграм-канале Рогова видео задержанный говорит о том, что сожалеет о содеянном, готов сотрудничать со следствием и назвать имена причастных к преступлению.