Катание Макрона с супругой на гидроцикле назвали преступлением
Партия зелёных обрушилась с критикой на Макрона за катание на гидроцикле
Президент Франции Эмманюэль Макрон на гидроцикле. Обложка © Twitter / JulieGarnierFI
Президента Франции Эмманюэля Макрона раскритиковали за поездку на гидроцикле с супругой во время отпуска на Лазурном берегу в самый разгар жары. Представители местной партии "Европа. Экология – Зелёные" сочли его поступок слишком легкомысленным в нынешней ситуации, пишет издание Politique.
"Это подтверждает впечатление о том, что он не понимает, что такое глобальное потепление. Не понимать этого — преступление", — заявила депутат от партии Сандрин Руссо.
Дело в том, что при катании на гидроцикле мощностью 160 лошадиных сил в течение часа затрачивается порядка десяти литров топлива. Примерно столько же необходимо, чтобы проехать 200 километров на машине.
А ранее турки ополчились на Макрона из-за его поведения в ходе турне по Африке. Читатели турецкого издания Haber7 жёстко отреагировали на поступок президента Франции в ходе встречи с главой МИД Бенина Орельеном Агбенонси. Видео с мероприятия появилось в соцсетях. На кадрах видно, что Макрон хлопает министра по плечу, после чего тот почистил это место рукой. Пользователи решили, что таким образом Агбенонси показал презрение к президенту Франции, который, по их мнению, повёл себя некорректно.