Катание Макрона с супругой на гидроцикле назвали преступлением

Президента Франции Эмманюэля Макрона раскритиковали за поездку на гидроцикле с супругой во время отпуска на Лазурном берегу в самый разгар жары. Представители местной партии "Европа. Экология – Зелёные" сочли его поступок слишком легкомысленным в нынешней ситуации, пишет издание Politique.

"Это подтверждает впечатление о том, что он не понимает, что такое глобальное потепление. Не понимать этого — преступление", — заявила депутат от партии Сандрин Руссо.

Дело в том, что при катании на гидроцикле мощностью 160 лошадиных сил в течение часа затрачивается порядка десяти литров топлива. Примерно столько же необходимо, чтобы проехать 200 километров на машине.