Новый омикрон-мутант "рыбы" распространяется быстрее на 10%
Иммунолог Продеус рассказал об опасностях нового омикрона-мутанта "рыбы"
Новый геновариант омикрон-штамма, ранее обнаруженный в Индии, назвали "рыбы" в честь созвездия по аналогии с мутацией "кентавр", объяснил телеканалу "Москва 24" профессор, доктор медицинских наук, врач-иммунолог Андрей Продеус. "Рыбы" оказались проворнее предшественников, распространяясь ежесуточно на 10% быстрее.
"В варианте "рыбы" обнаружили двойную мутацию в отдельном участке, которая потенциально в большей степени даёт ему возможность связаться или, проще говоря, прилепиться к нашим клеткам. Потенциально такая способность делает его более заразным", — пояснил Продеус.
Наибольшую опасность "рыбы" представляют для людей с хроническими заболеваниями, в том числе затрагивающими почки, сердечно-сосудистую и бронхолёгочную системы. Заболевание утяжелит любая инфекционная патология. Опасен вирус и для пожилых людей. Однако, успокоил эксперт, новая мутация необязательно приведёт к росту массовых госпитализаций. Так, переболевшие ранее подвидами омикрон-штамма вроде "стелса" или "кентавра", скорее всего, даже не почувствуют болезнь.
Ранее в Индии был обнаружен наиболее вирулентный вариант коронавируса штамма "омикрон" — ВА-2,75. Данный вариант тяжелее, чем предыдущие варианты "омикрона". Его особенностью является то, что он заражает людей с антителами, полученными после перенесённой болезни или путём вакцинации.
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