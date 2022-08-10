Эстония вызвала посла РФ из-за "минутного вторжения" российского Ми-8

"Российский вертолёт Ми-8 вечером 9 августа самовольно вошел в воздушное пространство Эстонии в районе Койдула на юго-востоке страны. Вертолёт находился в воздушном пространстве Эстонии почти одну минуту. У вертолёта не было плана полёта, транспондер был выключен. У него также отсутствовала двусторонняя радиосвязь с эстонской службой воздушного движения", — указано в сообщении.