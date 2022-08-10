Эстония вызвала посла РФ из-за "минутного вторжения" российского Ми-8
Эстония вызвала посла РФ из-за нарушения воздушного пространства страны российским Ми-8
Российский вертолёт Ми-8 вторгся в воздушное пространство Эстонии, заявили в пресс-службе Главного штаба эстонских Сил обороны.
"Российский вертолёт Ми-8 вечером 9 августа самовольно вошел в воздушное пространство Эстонии в районе Койдула на юго-востоке страны. Вертолёт находился в воздушном пространстве Эстонии почти одну минуту. У вертолёта не было плана полёта, транспондер был выключен. У него также отсутствовала двусторонняя радиосвязь с эстонской службой воздушного движения", — указано в сообщении.
В связи с этим МИД Эстонии назвал этот случай серьёзным, прискорбным и неприемлемым и вызвал российского посла Владимира Липаева, чтобы выразить протест и вручить ему ноту о нарушении воздушной границы.
Ранее СМИ узнали, что литовские вертолёты сопровождают российские поезда из-за страха за Сувалкский коридор.
ТАСС / Савостьянов Сергей