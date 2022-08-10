Захарова поставила Макфола на место после призыва ввести "налог" для россиян

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предложение бывшего американского посла Майкла Макфола о том, чтобы брать с россиян плату за поездки в "свободные страны" и отдавать в фонд восстановления Украины. В ответ на это дипломат поинтересовалась, сколько платят США за восстановление разрушенных стран.

"Боюсь спросить, сколько платят граждане США специальных налогов или дополнительных сборов на восстановление Ирака? А Белграда? Майкл, когда администрация [президента США Джо] Байдена планирует внести подобную законодательную инициативу, чтобы начать восстанавливать справедливость после устроенной Штатами мясорубки в этих странах? Наверное, сразу после выборов в Конгресс, чтобы уже наверняка", — написала Захарова в своём телеграм-канале, сопроводив публикацию смеющимися смайлами.