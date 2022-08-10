Samsung представила сенсорные раскладушки Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4

Южнокорейская компания Samsung показала новый смартфон Galaxy Z Fold 4 с экраном-раскладушкой за $1799 и его более простой вариант Z Flip 4. Новинки были продемонстрированы на ежегодной онлайн-презентации. В России модели могут появиться в ближайшие недели.

Galaxy Z Fold 4 имеет диагональ основного экрана 7,6 дюйма. Устройство оснащено тремя камерами: основной с разрешением 50 мегапикселей, телеобъективом на задней панели смартфона на 12 мегапикселей и третьей камерой на 10 мегапикселей. Также теперь место сгиба экрана стало менее заметным, и смартфон оснастили влагозащитой IPX8, выдерживающей погружение более чем на метр. У Galaxy Fold ещё появился новый режим многозадачности на главном экране. Помимо этого, он поддерживает 5G и eSIM.

Более компактный складной смартфон Galaxy Z Flip 4 оснащён двумя дисплеями, он обладает тремя камерами — основной в 12 Мп со светочувствительностью f/1,8, широкоугольной в 12 Мп со светочувствительностью f/2,2 и фронтальной в 10 Мп с f/2,4. Камера поддерживает ночной фото- и видеорежим.