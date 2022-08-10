Турист из Краснодара спас крымскую чайку с подбитым крылом и обрёл настоящего друга

Турист из Краснодара во время отпуска в Феодосии заметил чайку с подбитым крылом и решил забрать с собой. Мужчина выходил птицу, а та стала ему настоящим другом, пишет телеграм-канал SHOT.

Турист на отдыхе в Феодосии подобрал чайку с подбитым крылом и выходил. Видео © Telegram / SHOT

61-летний Андрей подобрал птицу на пляже, сначала подумал, что это баклан, и назвал Бакой. Причём сразу привязался к пернатому и, видимо, это взаимно — теперь неразлучная пара даже спит вместе. Птица совсем не боится человека, даже ест у него изо рта и купается в обычной ванне. Однако Андрей не планирует оставлять Баку себе, говорит, что вернёт в мир дикой природы, как только тот окончательно окрепнет.