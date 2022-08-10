НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 августа, 16:21

Турист из Краснодара спас крымскую чайку с подбитым крылом и обрёл настоящего друга

Турист из Краснодара во время отпуска в Феодосии заметил чайку с подбитым крылом и решил забрать с собой. Мужчина выходил птицу, а та стала ему настоящим другом, пишет телеграм-канал SHOT.

Турист на отдыхе в Феодосии подобрал чайку с подбитым крылом и выходил. Видео © Telegram / SHOT

61-летний Андрей подобрал птицу на пляже, сначала подумал, что это баклан, и назвал Бакой. Причём сразу привязался к пернатому и, видимо, это взаимно — теперь неразлучная пара даже спит вместе. Птица совсем не боится человека, даже ест у него изо рта и купается в обычной ванне. Однако Андрей не планирует оставлять Баку себе, говорит, что вернёт в мир дикой природы, как только тот окончательно окрепнет.

10 фото питомцев, которых оставили без присмотра и в итоге сильно пожалели

10 фото питомцев, которых оставили без присмотра и в итоге сильно пожалели

А ранее Лайф рассказывал, что банда енотов устроила вечеринку в санузле пансионата под Новороссийском. На кадрах заметно, что два енота сидят в унитазе, в то время как ещё двое играют с ёршиком. Причём животных совершенно не пугает появление людей. Вместо того чтобы бежать, они продолжают развлекаться друг с другом.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров