Турист из Краснодара спас крымскую чайку с подбитым крылом и обрёл настоящего друга
Турист из Краснодара во время отпуска в Феодосии заметил чайку с подбитым крылом и решил забрать с собой. Мужчина выходил птицу, а та стала ему настоящим другом, пишет телеграм-канал SHOT.
Турист на отдыхе в Феодосии подобрал чайку с подбитым крылом и выходил. Видео © Telegram / SHOT
61-летний Андрей подобрал птицу на пляже, сначала подумал, что это баклан, и назвал Бакой. Причём сразу привязался к пернатому и, видимо, это взаимно — теперь неразлучная пара даже спит вместе. Птица совсем не боится человека, даже ест у него изо рта и купается в обычной ванне. Однако Андрей не планирует оставлять Баку себе, говорит, что вернёт в мир дикой природы, как только тот окончательно окрепнет.
А ранее Лайф рассказывал, что банда енотов устроила вечеринку в санузле пансионата под Новороссийском. На кадрах заметно, что два енота сидят в унитазе, в то время как ещё двое играют с ёршиком. Причём животных совершенно не пугает появление людей. Вместо того чтобы бежать, они продолжают развлекаться друг с другом.
Telegram / SHOT