Банда енотов устроила вечеринку в санузле пансионата под Новороссийском
В пансионате под Новороссийском постояльцы обнаружили енотов в санузле
Постояльцы пансионата "Ставрополец" под Новороссийском обнаружили четырёх енотов в санузле. Видео неожиданной встречи опубликовал телеграм-канал SHOT.
Банда енотов проникла в пансионат под Новороссийском и стала играть в туалете. Видео © Telegram / SHOT
На кадрах заметно, что два енота сидят в унитазе, в то время как ещё двое играют с ёршиком. Причём животных совершенно не пугает появление людей. Вместо того чтобы бежать, они продолжают развлекаться друг с другом. Что привлекло енотов в туалете, непонятно. Также неясно, как они туда попали.
Отметим, что не все находившиеся рядом люди были рады встрече с животными. Те, кто не восхитился милотой пушистых зверей, прогнали их ведром. Видимо, такое событие постояльцы "Ставропольца" запомнят надолго.
Ранее Лайф писал, что в Тольятти упитанный енот застрял на выходе из подвала дома. Как сообщил директор Центра гражданской защиты города Андрей Дербенев, животного уже спасли от заточения.
Telegram / SHOT