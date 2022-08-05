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5 августа, 13:42

Банда енотов устроила вечеринку в санузле пансионата под Новороссийском

В пансионате под Новороссийском постояльцы обнаружили енотов в санузле

Постояльцы пансионата "Ставрополец" под Новороссийском обнаружили четырёх енотов в санузле. Видео неожиданной встречи опубликовал телеграм-канал SHOT.

Банда енотов проникла в пансионат под Новороссийском и стала играть в туалете. Видео © Telegram / SHOT

На кадрах заметно, что два енота сидят в унитазе, в то время как ещё двое играют с ёршиком. Причём животных совершенно не пугает появление людей. Вместо того чтобы бежать, они продолжают развлекаться друг с другом. Что привлекло енотов в туалете, непонятно. Также неясно, как они туда попали.

Отметим, что не все находившиеся рядом люди были рады встрече с животными. Те, кто не восхитился милотой пушистых зверей, прогнали их ведром. Видимо, такое событие постояльцы "Ставропольца" запомнят надолго.

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Ранее Лайф писал, что в Тольятти упитанный енот застрял на выходе из подвала дома. Как сообщил директор Центра гражданской защиты города Андрей Дербенев, животного уже спасли от заточения.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Осипов

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