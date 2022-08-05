Банда енотов устроила вечеринку в санузле пансионата под Новороссийском

На кадрах заметно, что два енота сидят в унитазе, в то время как ещё двое играют с ёршиком. Причём животных совершенно не пугает появление людей. Вместо того чтобы бежать, они продолжают развлекаться друг с другом. Что привлекло енотов в туалете, непонятно. Также неясно, как они туда попали.