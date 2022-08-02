Застрявшего в решётке подвала енота с лишним весом спасли в Тольятти

В Тольятти Самарской области застрявшего в решётке подвала дома енота-толстопуза спасли от заточения. Об этом сообщил директор Центра гражданской защиты города Андрей Дербенев.

"Отработали вызов по эвакуации упитанного енота, который застрял в решётке подвала дома номер 14 на улице Фрунзе. Каким образом енот оказался во дворе жилого дома, остаётся загадкой", — написал он в соцсети.

Дербенев рассказал о дальнейшей судьбе животного. Его передали представителям приюта "Малютка", которые нашли хозяев мохнатого толстячка, и теперь енот вернулся домой.