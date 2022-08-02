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2 августа, 16:07

Застрявшего в решётке подвала енота с лишним весом спасли в Тольятти

В Тольятти упитанный енот застрял на выходе из подвала дома

<p>Толстого енота спасли в Самарской области. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/id155575974?w=wall155575974_187/all" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Андрей Дербенев</a></p>

Толстого енота спасли в Самарской области. Обложка © VK / Андрей Дербенев

В Тольятти Самарской области застрявшего в решётке подвала дома енота-толстопуза спасли от заточения. Об этом сообщил директор Центра гражданской защиты города Андрей Дербенев.

"Отработали вызов по эвакуации упитанного енота, который застрял в решётке подвала дома номер 14 на улице Фрунзе. Каким образом енот оказался во дворе жилого дома, остаётся загадкой", написал он в соцсети.

Дербенев рассказал о дальнейшей судьбе животного. Его передали представителям приюта "Малютка", которые нашли хозяев мохнатого толстячка, и теперь енот вернулся домой.

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Ранее спасатели в Благовещенске Амурской области сняли с дерева енота по кличке Бусян, который выпал с четвёртого этажа многоэтажки, зацепившись за бельевые верёвки, успешно спустился на землю, а затем от испуга взобрался на макушку вяза.

Татьяна Миссуми

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