Косметолог рассказала, поможет ли Пугачёвой омолодиться барокамера за 3 млн рублей

Известная певица Алла Пугачёва, которая приобрела барокамеру почти за три миллиона рублей, идёт по стопам старшего поколения, ведь ещё советская медицина открыла этот метод омоложения. Об этом Лайфу рассказала косметолог Марият Мухина.

"В барокамере под давлением закачивается через кожу озон, в результате идёт омоложение. Барокамера — это метод реанимации", — сказала она.

Косметолог также вспомнила, что с помощью этого метода на протяжении восьми месяцев лечился эстрадный певец Бедрос Киркоров, а Примадонна идёт по протоптанным тропам.