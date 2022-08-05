Косметолог рассказала, поможет ли Пугачёвой омолодиться барокамера за 3 млн рублей
Косметолог Мухина объяснила пользу барокамеры для Пугачёвой
Известная певица Алла Пугачёва, которая приобрела барокамеру почти за три миллиона рублей, идёт по стопам старшего поколения, ведь ещё советская медицина открыла этот метод омоложения. Об этом Лайфу рассказала косметолог Марият Мухина.
"В барокамере под давлением закачивается через кожу озон, в результате идёт омоложение. Барокамера — это метод реанимации", — сказала она.
Косметолог также вспомнила, что с помощью этого метода на протяжении восьми месяцев лечился эстрадный певец Бедрос Киркоров, а Примадонна идёт по протоптанным тропам.
"Это лечебный метод. Это наша советская медицина открыла ещё в 50-х годах для восстановления тех, кто пострадал в Великой Отечественной войне", — добавила Мухина.
Ранее Лайф писал, что одну из девяти машин уехавшей из России Пугачёвой объявили в розыск. По словам адвоката Андрея Алёшкина, это светло-серый внедорожник Примадонны.
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