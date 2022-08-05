Пугачёва купила барокамеру за 3 млн, чтобы омолодиться, но чудо-машина застряла в России

Давно известно, что в погоне за вечной молодостью народная артистка СССР Алла Пугачёва ещё в советские годы ставила эксперименты над внешностью. В последние лет пятнадцать Примадонна тоже менялась, причём кардинально: худела, подтягивала кожу, меняла причёску. Сейчас 73-летняя звезда эстрады выглядит лучше, чем до пенсии. И, похоже, журналистам удалось разгадать секрет молодости Аллы Борисовны.

Недавно Пугачёва приобрела аппарат для омоложения стоимостью 2 млн 990 тысяч рублей, пишет Mash. Кислородный чудо-агрегат певица, сбежавшая из России, планировала использовать в Израиле. Загвоздка в том, что из-за санкций устройство так и не доставили на Святую землю, где семья Пугачёвой провела последние несколько месяцев.





