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5 августа, 11:32

Пугачёва купила барокамеру за 3 млн, чтобы омолодиться, но чудо-машина застряла в России

Давно известно, что в погоне за вечной молодостью народная артистка СССР Алла Пугачёва ещё в советские годы ставила эксперименты над внешностью. В последние лет пятнадцать Примадонна тоже менялась, причём кардинально: худела, подтягивала кожу, меняла причёску. Сейчас 73-летняя звезда эстрады выглядит лучше, чем до пенсии. И, похоже, журналистам удалось разгадать секрет молодости Аллы Борисовны.

Недавно Пугачёва приобрела аппарат для омоложения стоимостью 2 млн 990 тысяч рублей, пишет Mash. Кислородный чудо-агрегат певица, сбежавшая из России, планировала использовать в Израиле. Загвоздка в том, что из-за санкций устройство так и не доставили на Святую землю, где семья Пугачёвой провела последние несколько месяцев.

  • Барокамера для омоложения. Фото © Mash
    Барокамера для омоложения. Фото © Mash
  • Барокамера для омоложения, купленная Аллой Пугачёвой. Фото © Mash
    Барокамера для омоложения, купленная Аллой Пугачёвой. Фото © Mash
  • Документ о покупке Аллой Пугачёвой капсулы для омоложения. Фото © Mash
    Документ о покупке Аллой Пугачёвой капсулы для омоложения. Фото © Mash

Барокамера для омоложения. Фото © Mash

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Вот уже три месяца компания, продавшая звезде барокамеру, не может доставить аппарат в Израиль. И пока поставщик думает, как решить эту проблему, Алла Борисовна времени зря не теряла и укатила на Рижское взморье в Юрмалу.

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Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Марта Белова

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