Байден снова ошибся и пообещал остановить улучшение экономики

Президент США Джо Байден снова отличился во время своего выступления перед прессой в Белом доме. В этот раз американский лидер по ошибке пообещал не допустить "улучшения экономической ситуации".

"Мы должны принять закон о снижении инфляции прямо сейчас. Это самое последовательное, что может сделать Конгресс, чтобы сохранить наш прогресс в вопросе инфляции от улучшения", — заявил Байден и тут же поспешил исправить ошибку, добавив, что сохранить нужно прогресс от ухудшения.