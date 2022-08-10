Байден снова ошибся и пообещал остановить улучшение экономики
Президент США Джо Байден снова отличился во время своего выступления перед прессой в Белом доме. В этот раз американский лидер по ошибке пообещал не допустить "улучшения экономической ситуации".
"Мы должны принять закон о снижении инфляции прямо сейчас. Это самое последовательное, что может сделать Конгресс, чтобы сохранить наш прогресс в вопросе инфляции от улучшения", — заявил Байден и тут же поспешил исправить ошибку, добавив, что сохранить нужно прогресс от ухудшения.
Ранее Байден потерял равновесие и упал с велосипеда. В Сети мгновенно завирусилось видео с очередным конфузом 79-летнего главы США. Затем падение Байдена стало поводом для шуток американцев. Так, телезрители CNN заявили о "вине Путина" в том, что лидер США не удержался на велосипеде.
ТАСС / Susan Walsh