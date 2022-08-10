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10 августа, 15:55

В Крыму заявили, что полуостров надёжно защищён и "не по зубам" Зеленскому

Парламентарий Крыма Гемпель: Полуостров надёжно защищён и "не по зубам" Зеленскому

Слова президента Украины Владимира Зеленского о "возвращении" Крыма — не более чем пустые угрозы, так как полуостров хорошо защищён. Об этом сказал РИА "Новости" глава Комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"Крым надёжно укреплён в военном плане и никому не по зубам, особенно украинским националистам. Как бы не храбрился Зеленский, все его слова и обещания — очередной пшик", подчеркнул парламентарий.

По его утверждению, Украина всерьёз не думает о возвращении Крыма, но паразитирует на этой теме ради выманивания очередного западного транша, который потом можно разворовать.

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Ранее на Украине заявили, что после начала спецоперации подходы Киева в отношении Крыма изменились. Теперь добиваться "возвращения" полуострова президент Незалежной Владимир Зеленский намерен военным путём. В случае успешного "захвата" территории россияне, которые переехали в Крым после его воссоединения с РФ, будут выдворены.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Татьяна Миссуми

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