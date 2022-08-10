В Крыму заявили, что полуостров надёжно защищён и "не по зубам" Зеленскому

Слова президента Украины Владимира Зеленского о "возвращении" Крыма — не более чем пустые угрозы, так как полуостров хорошо защищён. Об этом сказал РИА "Новости" глава Комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"Крым надёжно укреплён в военном плане и никому не по зубам, особенно украинским националистам. Как бы не храбрился Зеленский, все его слова и обещания — очередной пшик", — подчеркнул парламентарий.

По его утверждению, Украина всерьёз не думает о возвращении Крыма, но паразитирует на этой теме ради выманивания очередного западного транша, который потом можно разворовать.