Суд оштрафовал "Новую газету" на 350 тысяч за распространение недостоверной информации

"Новая газета" оштрафована на 350 тысяч рублей за распространение недостоверной информации. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Симоновского районного суда.

"Постановлением Симоновского районного суда Москвы от 10 августа 2022 года "Редакционно-издательский дом" Новая Газета" (АНО "РИД" Новая Газета") был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.15 КРФоАП с назначением наказания в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей", — говорится в сообщении.