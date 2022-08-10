Суд оштрафовал "Новую газету" на 350 тысяч за распространение недостоверной информации
"Новая газета" оштрафована на 350 тысяч рублей за распространение недостоверной информации. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Симоновского районного суда.
"Постановлением Симоновского районного суда Москвы от 10 августа 2022 года "Редакционно-издательский дом" Новая Газета" (АНО "РИД" Новая Газета") был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.15 КРФоАП с назначением наказания в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
Как писал Лайф, 22 марта этого года РКН вынес предупреждение "Новой газете". Тогда ведомство потребовало незамедлительно отредактировать материал издания в соответствии с законодательством РФ. 28 марта руководство издания объявило о приостановке работы до окончания спецоперации. В апреле уехавшие из России журналисты "Новой газеты" сообщили о создании проекта "Новая газета. Европа", но в конце апреля Роскомнадзор ограничил доступ к этому изданию. В июле Роскомнадзор направил судебный иск об отзыве регистрации СМИ у "Новой газеты".
ТАСС / Владимир Гердо