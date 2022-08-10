100 желаний в час: Москвичам рассказали, когда можно увидеть самый яркий летний звездопад Персеиды

В этом году самый пик звездопада Персеиды придётся в ночь с 11 на 12 августа, рассказала телеканалу "Москва 24" научный директор Московского планетария Фаина Рублёва. Если небо будет чистым, можно увидеть до 100 метеоров в час или один-два в минуту.

Эксперт объяснила, что метеорные частицы оставляют след в момент сгорания при входе в атмосферу: чем больше частица, тем длиннее и ярче её след. Она отметила, что хоть в августе и самая большая активность метеоритного потока, увидеть его, как правило, можно и в середине июля. Однако для наблюдения за зрелищем лучше выбраться за город подальше от яркого освещения и выбрать время ближе к полуночи. Смотреть лучше в сторону северо-востока, то есть в прямо противоположную от заката и чуть левее.