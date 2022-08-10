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10 августа, 15:28

100 желаний в час: Москвичам рассказали, когда можно увидеть самый яркий летний звездопад Персеиды

Москвичам рассказали, когда можно увидеть самый яркий летний звездопад Персеиды

В этом году самый пик звездопада Персеиды придётся в ночь с 11 на 12 августа, рассказала телеканалу "Москва 24" научный директор Московского планетария Фаина Рублёва. Если небо будет чистым, можно увидеть до 100 метеоров в час или один-два в минуту.

Эксперт объяснила, что метеорные частицы оставляют след в момент сгорания при входе в атмосферу: чем больше частица, тем длиннее и ярче её след. Она отметила, что хоть в августе и самая большая активность метеоритного потока, увидеть его, как правило, можно и в середине июля. Однако для наблюдения за зрелищем лучше выбраться за город подальше от яркого освещения и выбрать время ближе к полуночи. Смотреть лучше в сторону северо-востока, то есть в прямо противоположную от заката и чуть левее.

"Смотрите двумя глазами, без вспомогательных приборов. Глаза дают большое поле зрения, они подвижные, и можно обозревать большой участок неба. Дело в том, что вспышки очень короткие, как будто иголкой по небу кто-то прочертил. Поймать её в телескоп практически невозможно", — пояснила Рублёва.

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Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко

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