Зеленский рассмотрит петицию о легализации эротики и порно на Украине

Петиция о легализации эротического и порнографического контента на территории Украины собрала уже более 25 тысяч голосов. Этого количества хватит, чтобы инициатива была рассмотрена президентом Незалежной Владимиром Зеленским.

"У большинства развитых государств нет запретов на порнографическую деятельность. На Украине этот закон принимался с международными замечаниями, что он нарушает свободу слова. Кроме того, данный закон не имеет никакого смысла, ведь все, кто хочет сниматься в порно, могут уехать за границу и поднимать экономику другим государствам", — отмечают авторы обращения, опубликованного на портале электронных петиций.

По их мнению, запрет только вредит экономике и правам человека в Незалежной, а украинские суды над нарушителями этой нормы напоминают средневековье. Кроме того, авторы считают, что в нынешнем законе нет определения понятию "эротика", благодаря чему можно свободно трактовать нормативно-правовой акт, что также способствует развитию коррупции.

"Было множество случаев, когда девушек осуждали именно за эротику по статьям порнографии. Даже на юридических консультациях юристы говорят, что от того, дать ли взятку, зависит, как правоохранительная система будет трактовать законодательство. Этот закон развивает коррупцию и должен быть немедленно изъят!" — говорится в петиции.