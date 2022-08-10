Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" героям "Операции Z"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды российским военным, проявившим героизм при выполнении задач. Награждение медалями "Золотая Звезда" состоялось в Национальном центре управления обороной.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" героям "Операции Z". Видео © Telegram / Минобороны России
В ходе вручения наград Шойгу поблагодарил военнослужащих за героизм и самоотверженность, проявленные ими в ходе проведения спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик.
"Уверен, что вы и дальше будете служить верой и правдой нашему Отечеству и сделаете ещё много-много хороших, добрых и важных дел для нашей страны, для армии, для вооружённых сил. Поздравляю вас от всей души и желаю, чтобы вы каждый раз возвращались домой живыми и невредимыми", — сказал глава ведомства.
Ранее военнослужащему из Алтайского края, принимавшему участие в спецоперации, Олегу Шипицину посмертно присвоили звание Героя России.
Telegram / Минобороны России