В Нидерландах зафиксирована самая высокая в Европе цена на газ

Среди 33 европейских стран дороже всего газ обходится Нидерландам. Жители страны платят около 2,76 евро за кубометр голубого топлива, в то время как, например, в Венгрии цена за тот же объём в 11 раз меньше. Об этом сообщила компания Energievergelijk.nl, которая специализируется на статистике в сфере энергетики.

По данным аналитиков, за последний месяц цена на газ в Нидерландах увеличилась на 22%. Чуть меньше выросла стоимость голубого топлива в Швеции. На третьем месте в списке стран с самыми высокими ценами на газ — Дания.

"Если поставки газа уменьшатся и Россия перекроет газовый кран, это сразу почувствуется [в экономике Нидерландов]", — предупредили в компании.