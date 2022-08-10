Алису Теплякову не взяли на бюджет в "Синергию"
В списках зачисленных на бюджет в финансово-промышленный университет "Синергия" десятилетняя Алиса Теплякова не значится. Об этом kp.ru рассказали в самом столичном учебном заведении.
"Алиса Теплякова подавала документы на бюджетные места по двум программам: информационные системы и технологии и педагогическое образование. Однако на сдачу внутреннего вступительного испытания по направлению "педагогическое образование" не явилась, оригиналы документов в приёмную комиссию также не предоставила", — пояснили в вузе.
Там уточнили, что девочка продолжает участвовать в конкурсе на платное обучение в университете по пяти направлениям: прикладная информатика, менеджмент (профиль: управление проектами), экономика (профиль: банковское дело), информационные системы и технологии, педагогическое образование.
Сюда же, на платное, подавал документы и восьмилетний брат девочки Хеймдалль, выбрав четыре направления: менеджмент (профиль: общий менеджмент); менеджмент (профиль: управление проектами), бизнес-информатика, экономика. Результаты зачисления на договорную основу в "Синергию" будут известны лишь 24 августа.
Отец вундеркиндов Евгений запустил в семейном блоге интригу, опубликовав пост: "Поздравляем Алису и Хемика!" Он не уточнил, с чем именно, возможно, просто создавая иллюзию успеха детей с поступлением в вуз.
Напомним, в 2021 году Алиса Теплякова в девять лет успешно сдала ЕГЭ и прошла вступительные в МГУ. На бюджет она не поступила, родители отдали девочку на платное отделение. Однако у ребёнка начались трудности с учёбой. Тогда родители девочки и подали документы в "Синергию" и решили определить туда восьмилетнего Хеймдалля, который тоже растёт в семье вундеркиндом.