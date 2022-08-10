Алису Теплякову не взяли на бюджет в "Синергию"

В списках зачисленных на бюджет в финансово-промышленный университет "Синергия" десятилетняя Алиса Теплякова не значится. Об этом kp.ru рассказали в самом столичном учебном заведении.

"Алиса Теплякова подавала документы на бюджетные места по двум программам: информационные системы и технологии и педагогическое образование. Однако на сдачу внутреннего вступительного испытания по направлению "педагогическое образование" не явилась, оригиналы документов в приёмную комиссию также не предоставила", — пояснили в вузе.

Там уточнили, что девочка продолжает участвовать в конкурсе на платное обучение в университете по пяти направлениям: прикладная информатика, менеджмент (профиль: управление проектами), экономика (профиль: банковское дело), информационные системы и технологии, педагогическое образование.

Сюда же, на платное, подавал документы и восьмилетний брат девочки Хеймдалль, выбрав четыре направления: менеджмент (профиль: общий менеджмент); менеджмент (профиль: управление проектами), бизнес-информатика, экономика. Результаты зачисления на договорную основу в "Синергию" будут известны лишь 24 августа.