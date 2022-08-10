Путин провёл телефонные переговоры с главой Мали Ассими Гоитой

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с малийским коллегой Ассими Гоитой, в ходе которого тот поблагодарил российскую сторону за оказываемую поддержку. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Ассими Гоита выразил признательность Владимиру Путину за оказываемую российской стороной разноплановую поддержку. <...> Гоита дал развёрнутую характеристику происходящих в Мали процессов, а также информировал об усилиях руководства страны, направленных на стабилизацию обстановки и бескомпромиссную борьбу с террористическими группировками", — говорится в сообщении.

В ходе разговора стороны обсудили вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и других областях, затронули тему возможных поставок в Мали продовольствия, удобрений и топлива из России. А также условились, что соответствующие ведомства начнут сотрудничество. Кроме того, было выражено удовлетворение уровнем взаимодействия государств во внешнеполитической сфере, включающего в себя координацию позиций по линии ООН.

Также в ходе телефонного звонка, инициированного малийской стороной, Путин выразил надежду, что планируемое проведение саммита Россия – Африка в 2023 году в Петербурге поспособствует укреплению традиционно дружественных связей Москвы с африканскими государствами.