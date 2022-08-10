Индия стала оплачивать поставки российского угля в юанях и дирхамах

Индия оплачивает поставки российского угля юанями и дирхамами. По данным таможенной службы, в июне компании республики приобрели минимум 742 тысячи тонн породы не за доллары, а за другие иностранные валюты. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на соответствующие документы таможни.

В последнее время Индия значительно увеличила импорт угля из России. При этом банки и трейдеры, пытаясь снизить риски нарушения западных санкций против РФ, всё чаще отказываются от долларов при оплате поставок. Так, в июне 44% от общего объёма импортированного в республику угля было приобретено на валюты других государств, в том числе Китая и ОАЭ. Для оплаты поставок цемента и стали индийские компании используют гонконгские доллары и евро.

"В июне на долю юаня пришёлся 31% платежей за российский уголь, а на долю гонконгского доллара — 28%. На евро пришлась оплата менее четверти поставок, а на дирхам ОАЭ — около одной шестой", — говорится в сообщении агентства.