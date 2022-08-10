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10 августа, 14:04

Соучредитель Amnesty International уволился из-за доклада о преступлениях ВСУ

Соучредитель шведского офиса правозащитной организации Amnesty International Пер Вестберг уволился из-за несогласия с докладом компании, где подтверждаются военные преступления ВСУ.

"Я заканчиваю своё долгое и плодотворное сотрудничество [с этой организацией]", сказал он в беседе с Svenska Dagbladet. По его словам, правозащитники ранее занимались только освобождением заключённых, а потом "расширили свой мандат".

В ООН прокомментировали резкий доклад Amnesty International о ВСУ

В ООН прокомментировали резкий доклад Amnesty International о ВСУ

Напомним, международная организация Amnesty International выпустила доклад, в котором говорится, что украинские военные нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая различное вооружение и боевую технику в школах и больницах городов и подвергая таким образом риску мирное население. Позже в компании выразили сожаление по поводу содержания документа, однако отзывать его отказались.

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Getty Images / Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency

Татьяна Миссуми

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