Соучредитель Amnesty International уволился из-за доклада о преступлениях ВСУ
Соучредитель шведского офиса правозащитной организации Amnesty International Пер Вестберг уволился из-за несогласия с докладом компании, где подтверждаются военные преступления ВСУ.
"Я заканчиваю своё долгое и плодотворное сотрудничество [с этой организацией]", — сказал он в беседе с Svenska Dagbladet. По его словам, правозащитники ранее занимались только освобождением заключённых, а потом "расширили свой мандат".
Напомним, международная организация Amnesty International выпустила доклад, в котором говорится, что украинские военные нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая различное вооружение и боевую технику в школах и больницах городов и подвергая таким образом риску мирное население. Позже в компании выразили сожаление по поводу содержания документа, однако отзывать его отказались.
Getty Images / Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency