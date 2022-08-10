Украина не выдала визу ни одному из 112 подавших заявку россиян

Представитель МИД Незалежной Олег Николенко заявил, что с 1 июля ни один гражданин России не получил украинскую визу. По его словам, в настоящее время на рассмотрении находятся 112 заявок.

"Украинские посольства за границей получили 112 визовых ходатайств от граждан РФ. Это были граждане РФ, которые проживают в странах ЕС. Сейчас они рассматриваются, осуществляется их проверка", — сказал Николенко в эфире всеукраинского телемарафона, добавив, что ни один россиянин не получил визу.

Он отметил, что граждане РФ не могут запрашивать получение визы с территории своей страны, поскольку Украина разорвала с ней дипломатические отношения.