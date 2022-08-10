Западу предрекли прозрение насчёт "белой и пушистой" Украины

Проблема обстрелов украинскими войсками Запорожской АЭС достаточно серьёзная для того, чтобы собрался Совет Безопасности ООН. Такое мнение телеканалу "360" озвучил политолог Никита Донцов. По его словам, если что-то пойдёт не так, последствия могут быть критичными для Европы.

"Это будет такой "красной линией", когда стоит угроза для всего человечества вне зависимости от гражданства и национальности", — рассуждает эксперт.

Политолог отметил, что западные страны всё менее охотно идут навстречу Украине, всё меньше хотят помогать деньгами и военной техникой. А в дальнейшем выстраивать коммуникации с таким токсичным политическим режимом, который сейчас сложился на Украине, не захочет совсем никто.