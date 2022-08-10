Западу предрекли прозрение насчёт "белой и пушистой" Украины
Политолог Донцов: Обстрелами Запорожской АЭС Украина похоронила свой "белый и пушистый" имидж в глазах Запада
Проблема обстрелов украинскими войсками Запорожской АЭС достаточно серьёзная для того, чтобы собрался Совет Безопасности ООН. Такое мнение телеканалу "360" озвучил политолог Никита Донцов. По его словам, если что-то пойдёт не так, последствия могут быть критичными для Европы.
"Это будет такой "красной линией", когда стоит угроза для всего человечества вне зависимости от гражданства и национальности", — рассуждает эксперт.
Политолог отметил, что западные страны всё менее охотно идут навстречу Украине, всё меньше хотят помогать деньгами и военной техникой. А в дальнейшем выстраивать коммуникации с таким токсичным политическим режимом, который сейчас сложился на Украине, не захочет совсем никто.
"На Западе люди видят, что имидж, который пропаганда украинского режима пыталась сформировать для своей страны, — это ложь. Что никакой белой и пушистой Украины нет, что действительно сейчас там установился националистический режим, порой безосновательно жестокий", — заключил Донцов.
Напомним, Запорожская АЭС с марта охраняется российскими военными, чтобы не допустить утечек ядерных и реактивных веществ. 7 августа украинские силовики обстреляли станцию из РСЗО "Ураган". Ракета успела выпустить осколочные боевые элементы, и расстояние между местом их падения и действующим энергоблоком не превысило 400 метров. В Минобороны РФ назвали действия ВСУ "актом ядерного терроризма". На 11 августа Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН из-за обстрелов Киевом АЭС.