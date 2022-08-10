Постпред РФ в Вене: Сотрудники Запорожской АЭС получают угрозы от киевских властей
Представители киевских властей регулярно угрожают расправой сотрудникам Запорожской атомной электростанции. Как заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, звонки с угрозами работники АЭС получают регулярно.
"Сотрудники АЭС, украинские сотрудники, регулярно получают по телефону угрозы от киевских властей о том, что они будут наказаны как коллаборанты, как люди, сотрудничающие с оккупантами", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Ульянов подчеркнул, что поездка миссии МАГАТЭ на Украину продемонстрирует то, что украинский персонал после перехода АЭС под контроль РФ работает на станции в обычном режиме и без каких-либо притеснений.
Лайф сообщал, что 7 августа украинские силовики обстреляли Запорожскую АЭС из РСЗО "Ураган". Ракета успела выпустить осколочные боевые элементы, и расстояние между местом их падения и действующим энергоблоком не превысило 400 метров. В Минобороны РФ назвали обстрел этого объекта "актом ядерного терроризма". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о надежде России на то, что страны Запада смогут воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы остановить обстрел Запорожской АЭС.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ