Постпред РФ в Вене: Сотрудники Запорожской АЭС получают угрозы от киевских властей

Представители киевских властей регулярно угрожают расправой сотрудникам Запорожской атомной электростанции. Как заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, звонки с угрозами работники АЭС получают регулярно.

"Сотрудники АЭС, украинские сотрудники, регулярно получают по телефону угрозы от киевских властей о том, что они будут наказаны как коллаборанты, как люди, сотрудничающие с оккупантами", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".