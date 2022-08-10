Убийца порноактрисы Гришман сделал на допросе шокирующее признание о причине расправы

Подозреваемый в убийстве блогерши и порноактрисы Анастасии Гришман даёт показания в полиции. Как сообщает kp.ru, в ходе допроса правоохранители услышали шокирующее признание: он заявил, что девушка сама просила его об убийстве.

Кадры задержания подозреваемого. Видео © ГУ СКР по Санкт-Петербургу

"В СК на допросе молодой человек жертвы признал свою вину. Сначала он заявил, что Анастасия сошла с ума. После этого добавил, что она сама попросила его убить её. Тем не менее парень ещё путается в показаниях", — сказал источник издания.

Версию Дмитрия подтвердила и подруга Гришман, которая забила тревогу после её пропажи. Она призналась, что блогерша давно просила убить её, так как на самоубийство осмелиться не могла. В защиту юноши она заявила, что он пошёл на такой отчаянный шаг лишь с третьего раза — якобы чтобы избавить возлюбленную от страданий.

После таких откровенных заявлений у правоохранителей появилось много вопросов и к самой подруге. К тому же такую версию категорически отрицают родственники модели. Они считают, что подруга решила словить хайп на расправе над Настей. Что касается Дмитрия, то ему грозит 15 лет тюрьмы.