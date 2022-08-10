Встречалась с солевыми ублюдками, била тату: Как жила порноактриса Гришман, которую, вероятно, убил бойфренд

Порноактриса Анастасия Гришман (настоящая фамилия Хамловская). Фото © Instagram (соцсеть запрещена на территории Российской Федерации) / g.rshmn.dead

В Санкт-Петербурге найдена убитой порноактриса, тиктокерша, модель OnlyFans Анастасия Гришман. Тело 26-летней девушки пролежало в квартире около недели, прежде чем одна из подруг забила тревогу. По подозрению в расправе задержан бойфренд блогерши, 24-летний Дмитрий. По некоторым данным, именно он в последние дни вёл аккаунты Гришман, чтобы никто ничего не заподозрил.

Кто и за что убил порноактрису Анастасию Гришман?

Дмитрий Ч., подозреваемый в убийстве порноактрисы Анастасии Гришман. Фото © Instagram (соцсеть запрещена на территории Российской Федерации) / di.162.2

В аккаунте Димы сегодня появился пост якобы от имени подруги. В тексте было сказано, что юноша действительно убил модель. В оправдание автор поста заявил, что порноактриса сама "так захотела". "Мы с ним знакомы недавно, и я думала, что всё хорошо. Я сама его осуждаю. Я бы никогда так не поступила. Больше ничего я не могу сказать", — пишет инкогнито.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена на территории Российской Федерации) / di.162.2

Друзья Гришиной шокированы её смертью. Настю они называют хорошим человеком, при этом подчёркивают, что в парни она выбирала каких-то странных кандидатов.

"Выбирала почему-то постоянно каких-то солевых ублюдков (наркоманов. — Прим. Лайфа). Сама при этом не употребляла. Даже алкоголь не пила, ей не нравилось. Меня при знакомстве с ней это сильно удивило", — поделился с kp.ru один из приятелей порномодели.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена на территории Российской Федерации) / g.rshmn.dead

Гришина зарабатывала на жизнь съёмками в порно, а ещё была тату-мастером. Настя любила погонять за рулём, покрасоваться перед зеркалом, но никто не знает, что было у татуированной красотки на душе.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена на территории Российской Федерации) / g.rshmn.dead

"Пыталась убить время, а оно убило меня ☠️", — писала порноактриса в мае. Кстати, не исключено, что беды она и правда ждала. Иначе как объяснить то, что аккаунт в одной из популярных соцсетей она назвала "Мёртвая Гришман".