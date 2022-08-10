Кровь на кровати и завешенные окна: Появились фото из квартиры, где неделю пролежало тело убитой порноактрисы Гришман

Появились фотографии из квартиры в Санкт-Петербурге, где неделю пролежало тело убитой 26-летней порноактрисы Анастасии Гришман. На опубликованных телеграм-каналом "Mash на Мойке" снимках видны окровавленный матрас, вещи розового цвета с надписью Hello Kitty, а также частично собранный чемодан.

Кадр из квартиры убитой порноактрисы Насти Гришман в Санкт-Петербурге. © Telegram / "Mash на Мойке"

Кадр из квартиры убитой порноактрисы Насти Гришман в Санкт-Петербурге. © Telegram / "Mash на Мойке"

При этом шторы в комнате, где стоит кровать со следами крови, плотно закрыты. Тело погибшей было найдено аккуратно уложенным в ванну. Подозреваемого — Дмитрия Ч. — удалось задержать, отследив геолокацию его телефона. На допросе он рассказал, что Настя сошла с ума и сама попросила убить её.