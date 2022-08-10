Кровь на кровати и завешенные окна: Появились фото из квартиры, где неделю пролежало тело убитой порноактрисы Гришман
Появились фото из квартиры в Петербурге, где неделю пролежало тело порноактрисы Гришман
Появились фотографии из квартиры в Санкт-Петербурге, где неделю пролежало тело убитой 26-летней порноактрисы Анастасии Гришман. На опубликованных телеграм-каналом "Mash на Мойке" снимках видны окровавленный матрас, вещи розового цвета с надписью Hello Kitty, а также частично собранный чемодан.
При этом шторы в комнате, где стоит кровать со следами крови, плотно закрыты. Тело погибшей было найдено аккуратно уложенным в ванну. Подозреваемого — Дмитрия Ч. — удалось задержать, отследив геолокацию его телефона. На допросе он рассказал, что Настя сошла с ума и сама попросила убить её.
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Лайф напоминает, накануне в Санкт-Петербурге была найдена мёртвой тиктокерша Анастасия Гришман. Тревогу забила подруга 26-летней девушки и заявила об исчезновении в полицию. Сотрудники отправились на поиски и обнаружили модель в квартире на Южном шоссе. Она была мертва: на теле нашли шесть следов от ножевых ударов. По предварительным данным, в жестокой расправе подозревается сожитель блогерши — неоднократно судимый 24-летний Дмитрий. Позже стало известно, что её тело неделю пролежало в квартире, но соцсети покойной были активны.