10 впечатляющих фото, какой урожай собирают дачники по всему миру

"Главный огородник на участке собрал свеженький урожай" — Accomplished_Dark270.

Фото © Reddit / Accomplished_Dark270

"Урожай морковки в этом году впечатляющий!" — peach_bums.

Фото © Reddit / peach_bums

"14-граммовая ежевичка, которую я нашла на кусте в своём садике", — bopandmucket.

Фото © Reddit / bopandmucket

"А вот мои томаты, я их вырастила из семян, которые достала из помидора в "Воппере" из "Бургер кинга". Они выглядят потрясающе!" — Inevitable-Ad-8597.

Фото © Reddit / Inevitable-Ad-8597

"Ягоды, которые я вырастила в этом году", — BrambleBlossom.

Фото © Reddit / BrambleBlossom

"Это мой первый сезон в роли огородницы, и я чертовски горда своими кабачками!" — the_pink_witch.

Фото © Reddit / the_pink_witch

"Мой урожай дикой малины", — -random_ness-.

Фото © Reddit / -random_ness-

"Все сорта томатов, которые я вырастила в этом году на участке. Цель была — как можно больше разнообразия, но, вообще, сезон для помидоров не самый удачный", — BrambleBlossom.

Фото © Reddit / BrambleBlossom

"Моя дочь представляет вам большущую помидорку, которую мы вырастили в нашем огородике на кухне", — slowersea977.