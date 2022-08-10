10 впечатляющих фото, какой урожай собирают дачники по всему миру
В жизни каждого человека наступает момент, когда хочется завести огородик и вырастить что-то "без химии". А вот чтобы восхищаться результатами труда, пенсии можно и не ждать. Посмотрите сами!
"Главный огородник на участке собрал свеженький урожай" — Accomplished_Dark270.
Фото © Reddit / Accomplished_Dark270
"Урожай морковки в этом году впечатляющий!" — peach_bums.
Фото © Reddit / peach_bums
"14-граммовая ежевичка, которую я нашла на кусте в своём садике", — bopandmucket.
Фото © Reddit / bopandmucket
"А вот мои томаты, я их вырастила из семян, которые достала из помидора в "Воппере" из "Бургер кинга". Они выглядят потрясающе!" — Inevitable-Ad-8597.
Фото © Reddit / Inevitable-Ad-8597
"Ягоды, которые я вырастила в этом году", — BrambleBlossom.
"Это мой первый сезон в роли огородницы, и я чертовски горда своими кабачками!" — the_pink_witch.
Фото © Reddit / the_pink_witch
"Мой урожай дикой малины", — -random_ness-.
Фото © Reddit / -random_ness-
"Все сорта томатов, которые я вырастила в этом году на участке. Цель была — как можно больше разнообразия, но, вообще, сезон для помидоров не самый удачный", — BrambleBlossom.
"Моя дочь представляет вам большущую помидорку, которую мы вырастили в нашем огородике на кухне", — slowersea977.
Фото © Reddit / slowersea977
Reddit / slowersea977, BrambleBlossom