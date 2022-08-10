НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 августа, 13:00

10 впечатляющих фото, какой урожай собирают дачники по всему миру

В жизни каждого человека наступает момент, когда хочется завести огородик и вырастить что-то "без химии". А вот чтобы восхищаться результатами труда, пенсии можно и не ждать. Посмотрите сами!

"Главный огородник на участке собрал свеженький урожай" Accomplished_Dark270.

Фото © Reddit / Accomplished_Dark270

Фото © Reddit / Accomplished_Dark270

"Урожай морковки в этом году впечатляющий!" peach_bums.

Фото © Reddit / peach_bums

Фото © Reddit / peach_bums

"14-граммовая ежевичка, которую я нашла на кусте в своём садике", — bopandmucket.

Фото © Reddit / bopandmucket

Фото © Reddit / bopandmucket

"А вот мои томаты, я их вырастила из семян, которые достала из помидора в "Воппере" из "Бургер кинга". Они выглядят потрясающе!"Inevitable-Ad-8597.

Фото © Reddit / Inevitable-Ad-8597

Фото © Reddit / Inevitable-Ad-8597

"Ягоды, которые я вырастила в этом году", — BrambleBlossom.

Фото © Reddit / BrambleBlossom

Фото © Reddit / BrambleBlossom

"Это мой первый сезон в роли огородницы, и я чертовски горда своими кабачками!" the_pink_witch.

Фото © Reddit / the_pink_witch

Фото © Reddit / the_pink_witch

"Мой урожай дикой малины", — -random_ness-.

Фото © Reddit / -random_ness-

Фото © Reddit / -random_ness-

"Все сорта томатов, которые я вырастила в этом году на участке. Цель была — как можно больше разнообразия, но, вообще, сезон для помидоров не самый удачный", — BrambleBlossom.

Фото © Reddit / BrambleBlossom

Фото © Reddit / BrambleBlossom

"Моя дочь представляет вам большущую помидорку, которую мы вырастили в нашем огородике на кухне", — slowersea977.

Фото © Reddit / slowersea977

Фото © Reddit / slowersea977

Папа собрал свой первый урожай, и после такого позора на огород он больше не сделает ни шагу

Папа собрал свой первый урожай, и после такого позора на огород он больше не сделает ни шагу

Обложка ©

Reddit / slowersea977, BrambleBlossom

Сергей Трофимов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров