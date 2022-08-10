Жена Гуфа выложила фото в нижнем белье, блеснув фигурой, которая после родов стала только лучше
Вторая супруга рэпера Гуфа Юлия похвасталась фигурой, которая после родов только улучшилась. Красотка выложила снимок в нижнем белье нежно-жёлтого оттенка, подписав: "Вот это животик для двух месяцев после родов".
Вторая жена Гуфа Юлия Королёва показала снимком в нижнем белье, как её фигура выглядит спустя 2,5 месяца после родов. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / yuliyakorolevaa
Супруга Алексея Долматова вовсю делится с подписчиками, как ей удаётся поддерживать себя в форме. Девушка даже в декрете, не имея помощи от бабушек/нянь, не забывает про тренировки. Занимается прямо дома, чтобы не тратить драгоценное время на дорогу до спортзала.
Жена рэпера Гуфа Юлия Королёва в декрете не забывает про тренировки. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / yuliyakorolevaa
Подписчики не забывают осыпать блогершу комплиментами: "Красотка", "Горячая мамочка", "Молодец, ты — пример!".
Напомним, в мае модель и танцовщица Юлия Королёва родила рэперу Гуфу дочку.
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Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / therealguf