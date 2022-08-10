Жена Гуфа выложила фото в нижнем белье, блеснув фигурой, которая после родов стала только лучше

Вторая супруга рэпера Гуфа Юлия похвасталась фигурой, которая после родов только улучшилась. Красотка выложила снимок в нижнем белье нежно-жёлтого оттенка, подписав: "Вот это животик для двух месяцев после родов".

Вторая жена Гуфа Юлия Королёва показала снимком в нижнем белье, как её фигура выглядит спустя 2,5 месяца после родов. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / yuliyakorolevaa

Супруга Алексея Долматова вовсю делится с подписчиками, как ей удаётся поддерживать себя в форме. Девушка даже в декрете, не имея помощи от бабушек/нянь, не забывает про тренировки. Занимается прямо дома, чтобы не тратить драгоценное время на дорогу до спортзала.