Павел Мамаев выплатил 4,5 млн рублей долга по алиментам, но Алане всё мало

Бывший игрок российской футбольной сборной Павел Мамаев, похоже, не оценил запрет на выезд из страны за неуплату алиментов и поспешил погасить долг. Правда, выплатил не всю сумму, а 4,5 млн из пяти, посетовала экс-супруга спортсмена Алана Мамаева.

"Да, погасил задолженность. А кто-то орал: "Мы ей ни копейки не заплатим". Думаю, она до сих пор в себя приходит после выплаты 😂🍾", — ответила Мамаева на вопрос подписчика, уколов нынешнюю пассию бывшего мужа.

Алана Мамаева в купальнике на отдыхе в Турции. Фото © Telegram / alanamamaeva1