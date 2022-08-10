Застройщик лишил актрису Марию Шукшину трёх квартир за 200 млн в центре Москвы

Почему Мария Шукшина подала в суд на застройщика ЖСК "Кино-7"?

Богатые тоже плачут — эта истина известна каждому. Вот и в жизни заслуженной артистки России Марии Шукшиной не всё так гладко, как может показаться на первый взгляд. Уже много лет звезда не может оформить собственность на шикарные квартиры в самом центре Москвы. Ещё в нулевых Мария приобрела две двушки и одну четырёхкомнатную квартиру, общая стоимость недвижимости — 200 миллионов рублей. Степень отчаяния актрисы достигла предела — носительница известной фамилии подала в суд на застройщика.

Как пишет StarHit, речь идёт об элитном жилом комплексе бизнес-класса в Тверском районе. Заказчик и инвестор строительства здания в Самотёчном переулке — Союз кинематографистов России. Здание возводили на средства пайщиков, задержав срок ввода в эксплуатацию на долгие семь лет: его сдали только в 2014-м, а не в 2007-м, как обещали.

Шукшина за эти годы так и не стала хозяйкой роскошных апартаментов и решила обратиться в суд. В иске звезда потребовала признать право собственности на три квартиры в ЖСК "Кино-7", которые приобрела по договору паенакопления. "Документы для регистрации права собственности ответчиком истцу не переданы", — пояснили в пресс-службе Тверского районного суда.