Застройщик лишил актрису Марию Шукшину трёх квартир за 200 млн в центре Москвы
Почему Мария Шукшина подала в суд на застройщика ЖСК "Кино-7"?
Богатые тоже плачут — эта истина известна каждому. Вот и в жизни заслуженной артистки России Марии Шукшиной не всё так гладко, как может показаться на первый взгляд. Уже много лет звезда не может оформить собственность на шикарные квартиры в самом центре Москвы. Ещё в нулевых Мария приобрела две двушки и одну четырёхкомнатную квартиру, общая стоимость недвижимости — 200 миллионов рублей. Степень отчаяния актрисы достигла предела — носительница известной фамилии подала в суд на застройщика.
Как пишет StarHit, речь идёт об элитном жилом комплексе бизнес-класса в Тверском районе. Заказчик и инвестор строительства здания в Самотёчном переулке — Союз кинематографистов России. Здание возводили на средства пайщиков, задержав срок ввода в эксплуатацию на долгие семь лет: его сдали только в 2014-м, а не в 2007-м, как обещали.
Шукшина за эти годы так и не стала хозяйкой роскошных апартаментов и решила обратиться в суд. В иске звезда потребовала признать право собственности на три квартиры в ЖСК "Кино-7", которые приобрела по договору паенакопления. "Документы для регистрации права собственности ответчиком истцу не переданы", — пояснили в пресс-службе Тверского районного суда.
Заседание по делу назначили на 13 сентября. Интересно, что Шукшина уже обращалась с иском по этому же вопросу в апреле 2022-го, однако по неизвестным причинам отозвала заявление.
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ТАСС / Сергей Савостьянов