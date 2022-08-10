Галкин показал фото 20-летней давности, на котором Пугачёва выглядит старше, чем сейчас

Юморист Максим Галкин опубликовал фотографию, которой, как он признался, "лет 20". В кадре шоумен запечатлён с супругой, народной артисткой СССР Аллой Пугачёвой. Автор снимка — некий известный литовский фотограф, имя которого вылетело у Галкина из головы.

"Вот так он нас увидел 😊 На пару дней отъехал — а уже скучаю 🙋🏻‍♂️❤️", — признался Галкин.

Алла Пугачёва и Максим Галкин в начале нулевых. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru

Подписчики заметили, что облик Пугачёвой, которой сейчас 73 года, меняется только в лучшую сторону. "Алла Борисовна не изменилась, похорошела даже🔥👍", "Невероятные 😍", "Вы лучшие!👏😍", "Как же я люблю вашу с Аллой любовь. Счастья вашей семье!💕", "Вы прекрасны! В вас всё! Нежность, любовь и уважение друг к другу!🙌🏻" — такие комментарии оставили под постом. А кто-то даже напомнил про песню Примадонны: "Эээто любовь, что без денег делает тебя богатым…" Скоро встретитесь!❤️".

И пока Алла Борисовна проводит время с младшими детьми, её супруг пополняет семейный бюджет. Вчера Галкин выступил в Таллине. С фанатами юморист поделился видео с Ратушной площади, где прогуливался перед концертом.

Максим Галкин приехал в Таллин на гастроли. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru