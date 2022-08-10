5 коротких рассказов Михаила Зощенко, после которых вы захотите перечитать всего сатирика
10 августа 1894 года на свет появился будущий сатирик, любимый писатель советских детей и взрослых. Спустя 128 лет с рождения классика отвечаем на всё ещё актуальный вопрос: что почитать у Зощенко.
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Зощенко написал рассказ ещё в 1936 году, но посмеяться над уморительными описаниями провинциального госпиталя сможет и человек современный. За 86 лет мало что изменилось.
Герой "Истории болезни" попадает в больницу с брюшным тифом. Но вместо восстановления и отдыха местные врачи и медсёстры устраивают ему настоящий квест. Написано ну очень смешно, обязательно посмеётесь.
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Рассказ крайне короткий. Успеть прочитать его полностью можно было бы ещё до конца этого материала.
Зарисовка: перевыборы председателя села Усачи Калужской губернии, обсуждения прерываются мыслью, что для управления обязательно нужно поставить человека "передового", из столицы то есть. Нашёлся один такой — Лёшка Коновалов. Совсем недавно из Питера вернулся... А дальше, как говорится, "без спойлеров". Пятиминутная предвыборная речь "столичной штучки" раскрыла такие подробности биографии, что из гонки кандидат выбыл немедленно.
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Название рассказа прекрасно передаёт суть. Если бы вам его пересказал знакомый, отличить от реальной истории было бы сложно. Даже спустя почти сто лет после публикации. Весь сюжет можно передать в паре предложений: в вагон поезда заходит военный, он видит, что засыпающая старушка рядом с ним так сильно зевает, что решается засунуть ей палец в рот в качестве шутки. Понять, что происходит дальше, не составляет труда. Но нужно читать оригинал, чтобы насладиться уникальным языком сатирика.
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Этот вариант, конечно, больше отвечает на вопрос "Что перечитать у Зощенко?", ведь данный рассказ должны были хотя бы пролистывать на уроке литературы все, кто учился в наших школах. А ещё раз насладиться произведением будет и правда не лишним. Тем более что с возрастом можно заметить гораздо больше интересных деталей. Рассказ, опубликованный в 1923 году, прекрасно отвечал запросам публики: тут и грубый язык главного героя, и его пренебрежение к аристократке. То, что нужно для только-только появившегося СССР. Неудивительно, что "Аристократка" — одно из самых известных в карьере писателя произведений.
"Золотые слова"
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Завязка: Лёле и Миньке разрешили сидеть за столом со взрослыми только при условии, что они будут молчать. Но серия событий, произошедших во время обеда, ставит детей перед выбором: нарушить данное отцу обещание или дать произойти беде. В финале через реплики родителей автор на ярких примерах доносит до юных читателей, что нельзя бездумно выполнять приказы старших, ведь обстоятельства всегда могут измениться.
"Золотые слова", как и десятки других детских рассказов писателя, отличаются от взрослых произведений. Уникальный юмор и ирония на месте. Но язык намного проще, мораль очевидна — поймёт каждый ребёнок. Объём тоже небольшой, прочитать можно минут за 15–20, но этого малышу точно не хватит. В таком случае можно дать ребёнку почитать сборник рассказов "Лёля и Минька".
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