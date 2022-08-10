5 коротких рассказов Михаила Зощенко, после которых вы захотите перечитать всего сатирика

"История болезни"

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Зощенко написал рассказ ещё в 1936 году, но посмеяться над уморительными описаниями провинциального госпиталя сможет и человек современный. За 86 лет мало что изменилось. Герой "Истории болезни" попадает в больницу с брюшным тифом. Но вместо восстановления и отдыха местные врачи и медсёстры устраивают ему настоящий квест. Написано ну очень смешно, обязательно посмеётесь.

"Столичная штучка"

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Рассказ крайне короткий. Успеть прочитать его полностью можно было бы ещё до конца этого материала. Зарисовка: перевыборы председателя села Усачи Калужской губернии, обсуждения прерываются мыслью, что для управления обязательно нужно поставить человека "передового", из столицы то есть. Нашёлся один такой — Лёшка Коновалов. Совсем недавно из Питера вернулся... А дальше, как говорится, "без спойлеров". Пятиминутная предвыборная речь "столичной штучки" раскрыла такие подробности биографии, что из гонки кандидат выбыл немедленно.

"Весёленькая история"

Название рассказа прекрасно передаёт суть. Если бы вам его пересказал знакомый, отличить от реальной истории было бы сложно. Даже спустя почти сто лет после публикации. Весь сюжет можно передать в паре предложений: в вагон поезда заходит военный, он видит, что засыпающая старушка рядом с ним так сильно зевает, что решается засунуть ей палец в рот в качестве шутки. Понять, что происходит дальше, не составляет труда. Но нужно читать оригинал, чтобы насладиться уникальным языком сатирика.

"Аристократка"

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Этот вариант, конечно, больше отвечает на вопрос "Что перечитать у Зощенко?", ведь данный рассказ должны были хотя бы пролистывать на уроке литературы все, кто учился в наших школах. А ещё раз насладиться произведением будет и правда не лишним. Тем более что с возрастом можно заметить гораздо больше интересных деталей. Рассказ, опубликованный в 1923 году, прекрасно отвечал запросам публики: тут и грубый язык главного героя, и его пренебрежение к аристократке. То, что нужно для только-только появившегося СССР. Неудивительно, что "Аристократка" — одно из самых известных в карьере писателя произведений.

"Золотые слова"

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