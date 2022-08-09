10 фото арбузов, которые повергли всех в шок, когда их разрезали
Как выбрать спелый арбуз, знают все. Но, скажем честно, никаких правил поиска произведений бахчевого искусства из подборки ниже не существует. Либо повезло, либо нет... Но насладиться можно и по фото.
"Мама разрезала арбуз и была впечатлена сердечком, которое в нём увидела", — liillatte.
Фото © Reddit / liillatte
"Только посмотрите, какая в этом арбузе тонкая корочка!" — Akerail.
Фото © Reddit / Akerail
"Узор на этом арбузе..." — t0ffee-c0ffee.
Фото © Reddit / t0ffee-c0ffee
"Брат уронил арбуз, а там внутри оказался язык!" — emlas1.
Фото © Reddit / emlas1
"Мой арбуз выглядит так, словно у него выросли усы", — Chrxmes.
Фото © Reddit / Chrxmes
"Этот крошечный арбуз, выросший на нашем огороде, и ручка для сравнения", — rifleman55.
Фото © Reddit / rifleman55
"Я выиграла джекпот в арбузной лотерее", — marleythakoeri.
Фото © Reddit / marleythakoeri
"Отрезал очень тонкий кусок арбуза и поднёс к свету. Только посмотрите на этот удивительный узор", — bruint.
Фото © Reddit / bruint
"В этой половинке арбуза — кошачья мордочка", — WeeLittleSloth.
Фото © Reddit / WeeLittleSloth
"Ничего необычного — просто почищенный арбуз", — Hilltopchill.
Фото © Reddit / Hilltopchill
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