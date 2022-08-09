10 фото арбузов, которые повергли всех в шок, когда их разрезали

Как выбрать спелый арбуз, знают все. Но, скажем честно, никаких правил поиска произведений бахчевого искусства из подборки ниже не существует. Либо повезло, либо нет... Но насладиться можно и по фото.