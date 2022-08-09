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9 августа, 13:00

10 фото арбузов, которые повергли всех в шок, когда их разрезали

Как выбрать спелый арбуз, знают все. Но, скажем честно, никаких правил поиска произведений бахчевого искусства из подборки ниже не существует. Либо повезло, либо нет... Но насладиться можно и по фото.

"Мама разрезала арбуз и была впечатлена сердечком, которое в нём увидела", — liillatte.

Фото © Reddit / liillatte

Фото © Reddit / liillatte

"Только посмотрите, какая в этом арбузе тонкая корочка!" Akerail.

Фото © Reddit / Akerail

Фото © Reddit / Akerail

"Узор на этом арбузе..." t0ffee-c0ffee.

Фото © Reddit / t0ffee-c0ffee

Фото © Reddit / t0ffee-c0ffee

"Брат уронил арбуз, а там внутри оказался язык!" emlas1.

Фото © Reddit / emlas1

Фото © Reddit / emlas1

"Мой арбуз выглядит так, словно у него выросли усы", — Chrxmes.

Фото © Reddit / Chrxmes

Фото © Reddit / Chrxmes

"Этот крошечный арбуз, выросший на нашем огороде, и ручка для сравнения", — rifleman55.

Фото © Reddit / rifleman55

Фото © Reddit / rifleman55

"Я выиграла джекпот в арбузной лотерее", — marleythakoeri.

Фото © Reddit / marleythakoeri

Фото © Reddit / marleythakoeri

"Отрезал очень тонкий кусок арбуза и поднёс к свету. Только посмотрите на этот удивительный узор", — bruint.

Фото © Reddit / bruint

Фото © Reddit / bruint

"В этой половинке арбуза — кошачья мордочка", — WeeLittleSloth.

Фото © Reddit / WeeLittleSloth

Фото © Reddit / WeeLittleSloth

"Ничего необычного — просто почищенный арбуз", — Hilltopchill.

Фото © Reddit / Hilltopchill

Фото © Reddit / Hilltopchill

Россиянам раскрыли самый сложный, но верный способ выбрать качественный арбуз

Россиянам раскрыли самый сложный, но верный способ выбрать качественный арбуз

Обложка ©

Reddit / emlas1, bruint

Сергей Трофимов

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