Японская студия Bandai Namco снимет фильм по культовой игре Pac-Man

Культовая аркада Pac-Man, созданная японской студией Bandai Namco, получит полноценный фильм. Картину снимут при поддержке продюсерской компании Wayfarer. Об этом сообщил американский журнал The Hollywood Reporter.

В работе примет участие сценарист "Соника в кино" Чак Уильямс. Для Pac-Man это будет первая отдельная экранизация. В кинокартине снимутся реальные актёры.

Игра Pac-Man вышла в 1980 году и сразу приобрела популярность. По сюжету жёлтый шарик бегает по лабиринту и съедает все точки, которые встречаются у него на пути. Игроку при этом необходимо избегать встречи с привидениями. Аркада принесла невероятный успех создателям, прославив Bandai Namco и укрепив позиции студии на мировом игровом рынке.