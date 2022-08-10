Американский полковник рассказал, в чём Вашингтон просчитался на Украине

Экс-советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Вашингтону из-за поставок на Украину не хватит запасов высокоточных ракет и боеприпасов для вероятного вооружённого конфликта с Китаем. Это предположение военный специалист озвучил в статье для журнала American Conservative.

Макгрегор полагает, что ВМС США в случае конфронтации вокруг Тайваня попытаются блокировать тихоокеанское побережье Китая, однако блокада не лишит КНР основного стратегического преимущества.

"Глубина территории страны на континенте с дружественной, богатой ресурсами Россией на севере предполагает, что блокада вряд ли увенчается успехом", — пояснил полковник.

Более того, из-за длительности блокады армия США столкнётся с дефицитом ряда вооружений. Для наглядности Макгрегор сделал сравнение с ситуацией на Украине и поделился следующим выводом: судя по темпам, с которыми в украинском конфликте расходуются боеприпасы и системы высокоточного оружия, их текущие запасы в США будут быстро исчерпаны.